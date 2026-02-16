Marché aux objets détournés et recyclage

Cénevières Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09 18:00:00

Scène Vie Air vous invite à découvrir ce marché rempli d'objets insolites

Scène Vie Air vous invite à découvrir ce marché rempli d'objets insolites. Au programme, de la créativité, de la fantaisie… Buvette et glaces sur place.

Cénevières 46330 Lot Occitanie +33 6 81 53 40 03 culture.cenevieres@gmail.com

English :

Scène Vie Air invites you to discover this market full of unusual objects

L’événement Marché aux objets détournés et recyclage Cénevières a été mis à jour le 2026-02-16 par OT Cahors Vallée du Lot