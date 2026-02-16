Marché aux objets détournés et recyclage Cénevières
Marché aux objets détournés et recyclage Cénevières samedi 9 mai 2026.
Marché aux objets détournés et recyclage
Cénevières Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 18:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Scène Vie Air vous invite à découvrir ce marché rempli d'objets insolites
Scène Vie Air vous invite à découvrir ce marché rempli d'objets insolites. Au programme, de la créativité, de la fantaisie… Buvette et glaces sur place.
.
Cénevières 46330 Lot Occitanie +33 6 81 53 40 03 culture.cenevieres@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Scène Vie Air invites you to discover this market full of unusual objects
L’événement Marché aux objets détournés et recyclage Cénevières a été mis à jour le 2026-02-16 par OT Cahors Vallée du Lot