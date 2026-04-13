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Ciné-Lot Le rêve américain Cénevières

Ciné-Lot Le rêve américain Cénevières

Ciné-Lot Le rêve américain Cénevières vendredi 8 mai 2026.

Adresse : 390 Rte de Calvignac

Ville : 46330 Cénevières

Département : Lot

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 6 6 Tarif adulte

Cénevières

Ciné-Lot Le rêve américain

390 Rte de Calvignac Cénevières Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 21:00:00
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Projection d'une comédie inspirée d'une histoire vraie avec Raphaël Quenard et Jean-Pascal Zadi.

Projection d'une comédie inspirée d'une histoire vraie avec Raphaël Quenard et Jean-Pascal Zadi.

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390 Rte de Calvignac Cénevières 46330 Lot Occitanie  

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English :

Projection of a comedy inspired by a true story with Raphaël Quenard and Jean-Pascal Zadi.

L’événement Ciné-Lot Le rêve américain Cénevières a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cahors Vallée du Lot

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