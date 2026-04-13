Ciné-Lot Le rêve américain Cénevières
Ciné-Lot Le rêve américain Cénevières vendredi 8 mai 2026.
Cénevières
Ciné-Lot Le rêve américain
390 Rte de Calvignac Cénevières Lot
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 21:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Projection d'une comédie inspirée d'une histoire vraie avec Raphaël Quenard et Jean-Pascal Zadi.
Projection d'une comédie inspirée d'une histoire vraie avec Raphaël Quenard et Jean-Pascal Zadi.
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390 Rte de Calvignac Cénevières 46330 Lot Occitanie
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English :
Projection of a comedy inspired by a true story with Raphaël Quenard and Jean-Pascal Zadi.
L’événement Ciné-Lot Le rêve américain Cénevières a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cahors Vallée du Lot