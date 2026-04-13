Cénevières

Ciné-Lot Le rêve américain

390 Rte de Calvignac Cénevières Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 21:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Projection d'une comédie inspirée d'une histoire vraie avec Raphaël Quenard et Jean-Pascal Zadi.

Projection d'une comédie inspirée d'une histoire vraie avec Raphaël Quenard et Jean-Pascal Zadi.

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390 Rte de Calvignac Cénevières 46330 Lot Occitanie

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English :

Projection of a comedy inspired by a true story with Raphaël Quenard and Jean-Pascal Zadi.

L’événement Ciné-Lot Le rêve américain Cénevières a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cahors Vallée du Lot