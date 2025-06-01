Chill-Lot Activités Nature Cénevières Lot

Chill-Lot Activités Nature Cénevières Lot vendredi 1 août 2025.

Chill-Lot Activités Nature

Chill-Lot Activités Nature Trigoulet 46330 Cénevières Lot Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Découvrez la base de loisirs de Cénevières au cœur de la vallée du Lot une halte nautique ensoleillée où activités sportives riment avec convivialité.

Embarquez sur la rivière, au choix pédalos, paddles, canoës-kayaks et barques de pêches pour des descentes et escapades au fil de l’eau, sous de magnifiques falaises (Saint-Cirq Lapopie et Bouziès)

Snack et zone de baignade non surveillée sur place.

Prenez le temps, Chill-Lot Activités Nature s’occupe de vous !

Évènements musicaux en saison.

https://www.chill-lot.com/ +33 5 81 42 95 00

English :

Discover the Cénevières leisure center in the heart of the Lot valley: a sunny water sports resort where sporting activities go hand in hand with conviviality.

Embark on a choice of pedalos, paddles, canoes, kayaks and fishing rowing boats for descents and escapades along the river, under magnificent cliffs (Saint-Cirq Lapopie and Bouziès)

Snack bar and unsupervised swimming area on site.

Take your time, Chill-Lot Nature Activities will take care of you!

Musical events in season.

Deutsch :

Entdecken Sie die Freizeitanlage von Cénevières im Herzen des Lot-Tals: ein sonniger Wassersportort, an dem sich sportliche Aktivitäten mit geselligem Beisammensein verbinden.

Gehen Sie an Bord des Flusses und wählen Sie zwischen Tretbooten, Paddelbooten, Kanus und Fischerbooten für Abfahrten und Ausflüge entlang des Wassers unter wunderschönen Klippen (Saint-Cirq Lapopie und Bouziès)

Imbiss und unbewachter Badebereich vor Ort.

Nehmen Sie sich Zeit, Chill-Lot Activités Nature kümmert sich um Sie!

Musikalische Veranstaltungen in der Saison.

Italiano :

Scoprite il centro ricreativo di Cénevières nel cuore della valle del Lot: un centro di sport acquatici soleggiato dove le attività sportive vanno di pari passo con la convivialità.

Imbarcatevi su una scelta di pedalò, pagaie, canoe, kayak e barche da pesca per discese e fughe lungo il fiume, sotto magnifiche falesie (Saint-Cirq Lapopie e Bouziès)

Snack bar e area di balneazione non sorvegliata in loco.

Prendetevi il vostro tempo, Chill-Lot Attività Natura si prenderà cura di voi!

Eventi musicali in stagione.

Español :

Descubra el centro de ocio de Cénevières, en el corazón del valle del Lot: un centro náutico soleado donde las actividades deportivas van de la mano de la convivencia.

Embarque en una selección de pedales, remos, canoas, kayaks y barcos de pesca para descensos y escapadas por el río, bajo magníficos acantilados (Saint-Cirq Lapopie y Bouziès)

Snack-bar y zona de baño no vigilada in situ.

Tómese su tiempo, Chill-Lot Actividades en la Naturaleza se ocupará de usted

Eventos musicales en temporada.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot