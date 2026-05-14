Marché aux plantes Rue du Kermeur Camaret-sur-Mer
Marché aux plantes Rue du Kermeur Camaret-sur-Mer dimanche 24 mai 2026.
Camaret-sur-Mer
Marché aux plantes
Rue du Kermeur N°304 Camaret-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Marché aux plantes le 24 Mai
Le marché aux plantes se transforme pour cette édition en troc plante.
Si vous avez des plantes à troquer, n’hésitez pas à me contacter au 06 89 27 58 41
Présence de deux producteurs de végétaux, originaire du Finistère.
Vous pouvez retrouver un large choix de plantes d’ornement, mais aussi des arbres des arbustes des plantes vivaces des plantes grasses et des plantes aromatiques.
Sous réserve de confirmation, un producteur de légumes et fruits sera présent pour cette journée.
Date
Dimanche 24 Mai 2026
Lieu
304 rue du kermeur
29570 Camaret sur mer
Horaire
10h-17h
Contact
Stéphane Triqueneaux
0689275841
Association JE PLANTE .
Rue du Kermeur N°304 Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 6 89 27 58 41
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English : Marché aux plantes
L’événement Marché aux plantes Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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