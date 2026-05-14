Marché aux plantes Rue du Kermeur Camaret-sur-Mer

Camaret-sur-Mer

Marché aux plantes

Rue du Kermeur N°304 Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Marché aux plantes le 24 Mai

Le marché aux plantes se transforme pour cette édition en troc plante.

Si vous avez des plantes à troquer, n’hésitez pas à me contacter au 06 89 27 58 41

Présence de deux producteurs de végétaux, originaire du Finistère.

Vous pouvez retrouver un large choix de plantes d’ornement, mais aussi des arbres des arbustes des plantes vivaces des plantes grasses et des plantes aromatiques.

Sous réserve de confirmation, un producteur de légumes et fruits sera présent pour cette journée.

Date

Dimanche 24 Mai 2026

Lieu

304 rue du kermeur

29570 Camaret sur mer

Horaire

10h-17h

Contact

Stéphane Triqueneaux

0689275841

Association JE PLANTE .

Rue du Kermeur N°304 Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 6 89 27 58 41

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English : Marché aux plantes

L’événement Marché aux plantes Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime