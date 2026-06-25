Dieffenbach-au-Val

Marché aux puces

chemin de Saint-Maurice Dieffenbach-au-Val Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-26 08:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Venez flâner et faire de bonnes affaires lors de ce marché aux puces.

Restauration et buvette sur place. .

chemin de Saint-Maurice Dieffenbach-au-Val 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 15 86 08 02 rock.therapy.association@gmail.com

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English :

L’événement Marché aux puces Dieffenbach-au-Val a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé