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Marché aux puces Dieffenbach-au-Val

Marché aux puces Dieffenbach-au-Val dimanche 26 juillet 2026.

Adresse
chemin de Saint-Maurice
Ville
67220 Dieffenbach-au-Val
Département
Bas-Rhin
Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
08:00:00
Tarif

Dieffenbach-au-Val

Marché aux puces

chemin de Saint-Maurice Dieffenbach-au-Val Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-26 08:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :
2026-07-26

Venez flâner et faire de bonnes affaires lors de ce marché aux puces.

Restauration et buvette sur place.   .

chemin de Saint-Maurice Dieffenbach-au-Val 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 15 86 08 02  rock.therapy.association@gmail.com

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English :

L’événement Marché aux puces Dieffenbach-au-Val a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé

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