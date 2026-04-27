Steinbourg

Marché aux puces

rue de la gare Steinbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05 07:00:00

fin : 2026-07-05 17:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Chiner aux aurores ou profiter d’une balade dominicale en famille ? Allez vous dénicher un objet rare ou vintage ? Rdv dans le village de Steinbourg pour ce marché aux puces. .

rue de la gare Steinbourg 67790 Bas-Rhin Grand Est +33 6 85 11 21 98 cedric.rosin@gmail.com

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English :

L’événement Marché aux puces Steinbourg a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme de Saverne et sa région