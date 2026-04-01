Saint-Jean-de-Galaure

Marche, bien-être et cueillette

Mureils Saint-Jean-de-Galaure Drôme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18 16:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Découvrez les plantes locales, apprenez des techniques de marche, et profitez d’un moment de relaxation avec dégustation (recettes fournies). Sur réservation.

.

Mureils Saint-Jean-de-Galaure 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 11 06 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover local plants, learn walking techniques, and enjoy a moment of relaxation with a tasting (recipes provided). Reservations required.

L’événement Marche, bien-être et cueillette Saint-Jean-de-Galaure a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche