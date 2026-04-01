Marche, bien-être et cueillette Saint-Jean-de-Galaure
Marche, bien-être et cueillette Saint-Jean-de-Galaure samedi 18 avril 2026.
Saint-Jean-de-Galaure
Marche, bien-être et cueillette
Mureils Saint-Jean-de-Galaure Drôme
Tarif : 15 – 15 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18 16:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Découvrez les plantes locales, apprenez des techniques de marche, et profitez d’un moment de relaxation avec dégustation (recettes fournies). Sur réservation.
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Mureils Saint-Jean-de-Galaure 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 11 06 64
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English :
Discover local plants, learn walking techniques, and enjoy a moment of relaxation with a tasting (recipes provided). Reservations required.
L’événement Marche, bien-être et cueillette Saint-Jean-de-Galaure a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche