Marché Bio La Halle de Billère Billère mercredi 23 septembre 2026.

Billère

Marché Bio

La Halle de Billère 31 Route de Bayonne Billère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 08:00:00

fin : 2026-09-23 12:30:00

Date(s) :

2026-09-23

Le marché bio, c’est le goût retrouvé des saveurs naturelles d’une infinie variété de produits fruits, légumes, pains, gâteaux, vins, poissons, viandes, épicerie, fromage, miel, crémerie, herboristerie, thé, café, plats cuisinés. C’est l’assurance de consommer des produits de qualité issus de producteurs locaux respectueux de préserver l’environnement. Le marché bio, c’est un espace de convivialité et d’échange où la campagne s’invite à la ville. .

La Halle de Billère 31 Route de Bayonne Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 44 44

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English : Marché Bio

L’événement Marché Bio Billère a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pau