Marché Bio et Artisanal local à Broye

place de la mairie, village de Broye lès Pesmes Broye-Aubigney-Montseugny Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 09:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-04-18

Marché Bio et Artisanal local à Broye tous les 3èmes samedi du mois, d’Avril à Octobre, 9h-12h place de la Mairie à Broye-les-Pesmes Chamboule tout, et cabane à histoires à 10h, Animations gratuites à 11h, terrasse du marché, (thé, café, sirops, vins, gaufres). Organisation Patrimoine Broye Aubigney Montseugny . .

place de la mairie, village de Broye lès Pesmes Broye-Aubigney-Montseugny 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 33 52 44 patrimoinebam@gmail.com

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English : Marché Bio et Artisanal local à Broye

L’événement Marché Bio et Artisanal local à Broye Broye-Aubigney-Montseugny a été mis à jour le 2026-03-25 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY