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Visite de la Commanderie de Montseugny Broye-Aubigney-Montseugny

Visite de la Commanderie de Montseugny Broye-Aubigney-Montseugny

Visite de la Commanderie de Montseugny Broye-Aubigney-Montseugny dimanche 2 août 2026.

Ville : 70140 Broye-Aubigney-Montseugny

Département : Haute-Saône

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Broye-Aubigney-Montseugny

Visite de la Commanderie de Montseugny

Broye-Aubigney-Montseugny Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 18:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02 2026-08-28

Il y a 900 ans cette année, Montseugny accueillait un couvent, devenu une Commanderie appartenant à l’Ordre des Templiers, puis à l’Ordre des Hospitaliers. Vous pourrez entrer dans l’ancien logis du Commandeur, dans l’église paroissiale de l’Assomption dont le sanctuaire remonte aux 12°/ 13°s ainsi que dans la crypte d’origine située sous le chœur.   .

Broye-Aubigney-Montseugny 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 18 15  tourisme@cc-valdegray.fr

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English : Visite de la Commanderie de Montseugny

L’événement Visite de la Commanderie de Montseugny Broye-Aubigney-Montseugny a été mis à jour le 2026-04-29 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

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