Visite de la Commanderie de Montseugny Broye-Aubigney-Montseugny
Visite de la Commanderie de Montseugny Broye-Aubigney-Montseugny dimanche 2 août 2026.
Broye-Aubigney-Montseugny
Visite de la Commanderie de Montseugny
Broye-Aubigney-Montseugny Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 18:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02 2026-08-28
Il y a 900 ans cette année, Montseugny accueillait un couvent, devenu une Commanderie appartenant à l’Ordre des Templiers, puis à l’Ordre des Hospitaliers. Vous pourrez entrer dans l’ancien logis du Commandeur, dans l’église paroissiale de l’Assomption dont le sanctuaire remonte aux 12°/ 13°s ainsi que dans la crypte d’origine située sous le chœur. .
Broye-Aubigney-Montseugny 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 18 15 tourisme@cc-valdegray.fr
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English : Visite de la Commanderie de Montseugny
L’événement Visite de la Commanderie de Montseugny Broye-Aubigney-Montseugny a été mis à jour le 2026-04-29 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY