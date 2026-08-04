AGENDA · Beaussais-sur-Mer
Marché bucolique Beaussais-sur-Mer
jeudi 13 août 2026 · Beaussais-sur-Mer
Informations pratiques
Beaussais-sur-Mer
Marché bucolique
Hangar Plessix Balisson Beaussais-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 17:30:00
fin : 2026-08-13 22:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Produits locaux
Créations artisanales
Concerts et bar
Restauration sur place .
Hangar Plessix Balisson Beaussais-sur-Mer 22650 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 82 60 60
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English :
L’événement Marché bucolique Beaussais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-30 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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