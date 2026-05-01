Choloy-Ménillot

Marché campagnard et Troc aux plantes

Place de la mairie Choloy-Ménillot Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-16 09:00:00

fin : 2026-05-16 14:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Marché campagnard et troc aux plantes, organisés par le Foyer RuralTout public

0 .

Place de la mairie Choloy-Ménillot 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est events.frcm@gmail.com

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English :

Country market and plant sale, organized by Foyer Rural

L’événement Marché campagnard et Troc aux plantes Choloy-Ménillot a été mis à jour le 2026-05-09 par MT TERRES TOULOISES