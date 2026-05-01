Marché campagnard et Troc aux plantes Choloy-Ménillot
Marché campagnard et Troc aux plantes Choloy-Ménillot samedi 16 mai 2026.
Choloy-Ménillot
Marché campagnard et Troc aux plantes
Place de la mairie Choloy-Ménillot Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-16 09:00:00
fin : 2026-05-16 14:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Marché campagnard et troc aux plantes, organisés par le Foyer RuralTout public
0 .
Place de la mairie Choloy-Ménillot 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est events.frcm@gmail.com
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English :
Country market and plant sale, organized by Foyer Rural
L’événement Marché campagnard et Troc aux plantes Choloy-Ménillot a été mis à jour le 2026-05-09 par MT TERRES TOULOISES