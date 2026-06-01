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Marché Halles couvertes Capbreton

Marché Halles couvertes Capbreton

Marché Halles couvertes Capbreton mardi 20 octobre 2026.

Lieu : Halles couvertes

Adresse : Allées Marines

Ville : 40130 Capbreton

Département : Landes

Début : mardi 20 octobre 2026

Fin : mardi 20 octobre 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Capbreton

Marché

Halles couvertes Allées Marines Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 08:30:00
fin : 2026-10-20 13:30:00

Date(s) :
2026-10-20

Rendez-vous dans le nouvel écrin des halles de Capbreton. Des produits de qualité, du choix, une ambiance chaleureuse.
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Halles couvertes Allées Marines Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 10 09  accueil-mairie@capbreton.fr

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English : Marché

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L’événement Marché Capbreton a été mis à jour le 2026-06-01 par OTI LAS

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