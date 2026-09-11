Marche colorée intergénérationnelle Parc Thermal Vittel

Informations pratiques

Vittel

Marche colorée intergénérationnelle

Parc Thermal 1 Avenue Bouloumié Vittel Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-09-16 13:45:00

fin : 2026-09-16 17:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Dans le cadre de la Semaine Bleue, le CCAS de la Ville de Vittel et ses partenaires vous invitent à participer

à une grande Marche colorée intergénérationnelle.

Au programme

Échauffement collectif et départ de la marche à 14h30

Animations santé, bien-être et prévention au Palais des congrès

Stands associatifs et gourmands

Flash mob, ateliers ludiques et présence de la mascotte Sonic

Ouvert à tous, petits et grands, en famille ou entre amis.

Venez partager un après-midi festif et convivial placé sous le signe de la solidarité et du vivre-ensemble !Tout public

0 .

Parc Thermal 1 Avenue Bouloumié Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 3 29 08 43 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of Semaine Bleue, the CCAS of the City of Vittel and its partners invite you to %E0 participate

%E0 in a large, colorful intergenerational walk.

On the program:

Group warm-up and start of the walk at 2:30 p.m.

Health, wellness, and prevention activities at the Palais des Congrès

Stands run by local organizations and food vendors

Flash mob, fun workshops, and appearances by the mascot Sonic

Open to everyone, young and old, with family or friends.

Come share a festive and friendly afternoon dedicated to solidarity and community!

L’événement Marche colorée intergénérationnelle Vittel a été mis à jour le 2026-08-18 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE