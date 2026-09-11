Marche colorée intergénérationnelle Parc Thermal Vittel
mercredi 16 septembre 2026 · Parc Thermal · Vittel
Informations pratiques
Vittel
Marche colorée intergénérationnelle
Parc Thermal 1 Avenue Bouloumié Vittel Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-09-16 13:45:00
fin : 2026-09-16 17:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Dans le cadre de la Semaine Bleue, le CCAS de la Ville de Vittel et ses partenaires vous invitent à participer
à une grande Marche colorée intergénérationnelle.
Au programme
Échauffement collectif et départ de la marche à 14h30
Animations santé, bien-être et prévention au Palais des congrès
Stands associatifs et gourmands
Flash mob, ateliers ludiques et présence de la mascotte Sonic
Ouvert à tous, petits et grands, en famille ou entre amis.
Venez partager un après-midi festif et convivial placé sous le signe de la solidarité et du vivre-ensemble !Tout public
0 .
Parc Thermal 1 Avenue Bouloumié Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 3 29 08 43 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of Semaine Bleue, the CCAS of the City of Vittel and its partners invite you to %E0 participate
%E0 in a large, colorful intergenerational walk.
On the program:
Group warm-up and start of the walk at 2:30 p.m.
Health, wellness, and prevention activities at the Palais des Congrès
Stands run by local organizations and food vendors
Flash mob, fun workshops, and appearances by the mascot Sonic
Open to everyone, young and old, with family or friends.
Come share a festive and friendly afternoon dedicated to solidarity and community!
L’événement Marche colorée intergénérationnelle Vittel a été mis à jour le 2026-08-18 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE
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