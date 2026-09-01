Concours de sauts d’obstacles amateurs / pros RD18 Lieu dit l’Orée du Bois Vittel

Informations pratiques

Vittel

Concours de sauts d’obstacles amateurs / pros

RD18 Lieu dit l’Orée du Bois Parc de Vittel Vittel Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-10 09:00:00

fin : 2026-09-13 19:00:00

Date(s) :

2026-09-10

Amateurs pros

Buvette & restauration sur placeTout public

0 .

RD18 Lieu dit l’Orée du Bois Parc de Vittel Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 6 62 91 37 35 vrpe@bbox.fr

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English :

Amateurs and Pros

Refreshments and food available on site

L’événement Concours de sauts d’obstacles amateurs / pros Vittel a été mis à jour le 2026-08-18 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE