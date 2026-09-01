Animation golf Formule Greensome Golf Club de Vittel Ermitage Vittel

Informations pratiques

Vittel

Animation golf Formule Greensome

Golf Club de Vittel Ermitage Avenue Gilbert Trigano Vittel Vosges

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 09:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Organisé par le Lions Club Vittel Eaux Vives au profit des pompiers et de leur famille.

Classements brut et net Départs en shotgun

Pauses gourmandes sur le parcours Remise des prix Cocktail

Green Fee 45€ au lieu de 75€ (par personne)

Droits de jeu 20€ (intégralement reversés au profit de l’oeuvre)

Urne pour recueil des dons

Inscription par téléphone au Caddy Master Golf ErmitageTout public

20 .

Golf Club de Vittel Ermitage Avenue Gilbert Trigano Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 3 29 05 39 28

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English :

Organized by the Vittel Eaux Vives Lions Club to benefit firefighters and their families.

Gross and net scores—Shotgun start

Refreshments on the course—Awards ceremony—Cocktail reception

Green fee: 45? instead of 75? (per person)

Playing fee: 20? (entirely donated to the cause)

Donation box

Registration by phone with the Caddy Master at Golf Ermitage

L’événement Animation golf Formule Greensome Vittel a été mis à jour le 2026-08-21 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE