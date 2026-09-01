Animation golf Formule Greensome Golf Club de Vittel Ermitage Vittel
vendredi 11 septembre 2026 · Golf Club de Vittel Ermitage · Vittel
Informations pratiques
Vittel
Animation golf Formule Greensome
Golf Club de Vittel Ermitage Avenue Gilbert Trigano Vittel Vosges
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 09:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Organisé par le Lions Club Vittel Eaux Vives au profit des pompiers et de leur famille.
Classements brut et net Départs en shotgun
Pauses gourmandes sur le parcours Remise des prix Cocktail
Green Fee 45€ au lieu de 75€ (par personne)
Droits de jeu 20€ (intégralement reversés au profit de l’oeuvre)
Urne pour recueil des dons
Inscription par téléphone au Caddy Master Golf ErmitageTout public
20 .
Golf Club de Vittel Ermitage Avenue Gilbert Trigano Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 3 29 05 39 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Organized by the Vittel Eaux Vives Lions Club to benefit firefighters and their families.
Gross and net scores—Shotgun start
Refreshments on the course—Awards ceremony—Cocktail reception
Green fee: 45? instead of 75? (per person)
Playing fee: 20? (entirely donated to the cause)
Donation box
Registration by phone with the Caddy Master at Golf Ermitage
L’événement Animation golf Formule Greensome Vittel a été mis à jour le 2026-08-21 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE
À voir aussi à Vittel (Vosges)
- Concours de sauts d’obstacles amateurs / pros RD18 Lieu dit l’Orée du Bois Vittel 10 septembre 2026
- Cinéma, rencontre, lecture avec Vincent Fernandel Vittel 13 septembre 2026
- Marche colorée intergénérationnelle Parc Thermal Vittel 16 septembre 2026
- Expositions photographiques, Parc thermal, Vittel 19 septembre 2026
- Exposition de voitures anciennes, Parc thermal, Vittel 19 septembre 2026