Marché cuisiné Beaussais-sur-Mer
samedi 5 septembre 2026 · Beaussais-sur-Mer
Informations pratiques
Beaussais-sur-Mer
Marché cuisiné
Place de l’église de Ploubalay Beaussais-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 16:00:00
fin : 2026-09-05 23:00:00
Date(s) :
2026-09-05
6ème édition du marché cuisiné
Evénement créé pour mettre en lumière notre patrimoine culinaire, producteurs, éleveurs, revendeurs, restaurateurs, associations, organisation publique ou privée du secteur alimentaire
16h Stands de producteurs & glaces et gâteaux artisanaux
18h Table ronde autour du vin breton et de ses vignerons
19h Chefs, foodtrucks et tablées conviviales .
Place de l’église de Ploubalay Beaussais-sur-Mer 22650 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 82 60 60
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English :
L’événement Marché cuisiné Beaussais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-30 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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