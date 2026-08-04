Informations pratiques

Beaussais-sur-Mer

Marché cuisiné

Place de l’église de Ploubalay Beaussais-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 16:00:00

fin : 2026-09-05 23:00:00

Date(s) :

2026-09-05

6ème édition du marché cuisiné

Evénement créé pour mettre en lumière notre patrimoine culinaire, producteurs, éleveurs, revendeurs, restaurateurs, associations, organisation publique ou privée du secteur alimentaire

16h Stands de producteurs & glaces et gâteaux artisanaux

18h Table ronde autour du vin breton et de ses vignerons

19h Chefs, foodtrucks et tablées conviviales .

Place de l’église de Ploubalay Beaussais-sur-Mer 22650 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 82 60 60

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English :

L’événement Marché cuisiné Beaussais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-30 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme