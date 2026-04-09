Marche culturelle et sportive – Parcours Centre Maison de Victor Hugo PARIS

Ce parcours propose d’entretenir sa forme physique tout en découvrant les musées de la Ville de Paris : la marche sportive est ponctuée de pauses culturelles qui ne supposent aucune connaissance préalable. Les activités physiques proposées permettent d’entretenir sa condition physique par le biais de courts exercices de renforcement musculaire, de gainage et de cardio training, accessibles à tous (Petit sac à dos avec bouteille d’eau, tenue confortable recommandée, vêtements de pluie).

Point de départ : Devant la crypte archéologique de l’île de la cité, 7 place Jean Paul II – 75004 Paris

Fin de la visite : Maison de Victor Hugo, 6, place des Vosges, 75004 Paris

Les marches culturelles sont des visites sportives avec exercices de renforcement musculaire. Une tenue adéquate et des chaussures de sport sont requises.

Ce parcours, proposé par Paris Musées, a été conçu en collaboration avec Manon Delarue, conférencière et coach sportive certifiée. Il est animé par Julie Pelloille, coach sportive certifiée

Départ de la marche à l’heure, merci de prévoir d’arriver 10min avant

Un parcours sportif et culturel à la découverte de la crypte archéologique de l’île de la cité, du musée Carnavalet, du musée Cognacq-Jay et de la Maison de Victor Hugo.

Le dimanche 25 octobre 2026

de 15h00 à 17h00

Le samedi 24 octobre 2026

de 15h00 à 17h00

Le dimanche 27 septembre 2026

de 15h00 à 17h00

Le dimanche 13 septembre 2026

de 15h00 à 17h00

Le samedi 29 août 2026

de 15h00 à 17h00

Le dimanche 02 août 2026

de 15h00 à 17h00

Le samedi 01 août 2026

de 15h00 à 17h00

Le samedi 25 juillet 2026

de 15h00 à 17h00

Le dimanche 05 juillet 2026

de 15h00 à 17h00

Le samedi 04 juillet 2026

de 15h00 à 17h00

Le dimanche 21 juin 2026

de 15h00 à 17h00

Le samedi 20 juin 2026

de 15h00 à 17h00

Le vendredi 19 juin 2026

de 15h00 à 17h00

payant Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-19T18:00:00+02:00

fin : 2026-10-25T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-06-19T15:00:00+02:00_2026-06-19T17:00:00+02:00;2026-06-20T15:00:00+02:00_2026-06-20T17:00:00+02:00;2026-06-21T15:00:00+02:00_2026-06-21T17:00:00+02:00;2026-07-04T15:00:00+02:00_2026-07-04T17:00:00+02:00;2026-07-05T15:00:00+02:00_2026-07-05T17:00:00+02:00;2026-07-25T15:00:00+02:00_2026-07-25T17:00:00+02:00;2026-08-01T15:00:00+02:00_2026-08-01T17:00:00+02:00;2026-08-02T15:00:00+02:00_2026-08-02T17:00:00+02:00;2026-08-29T15:00:00+02:00_2026-08-29T17:00:00+02:00;2026-09-13T15:00:00+02:00_2026-09-13T17:00:00+02:00;2026-09-27T15:00:00+02:00_2026-09-27T17:00:00+02:00;2026-10-24T15:00:00+02:00_2026-10-24T17:00:00+02:00;2026-10-25T15:00:00+02:00_2026-10-25T17:00:00+02:00

Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 PARIS



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