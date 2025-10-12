Marché d’art, terroir, foire aux vins et vide-greniers La Ferté Macé
Marché d’art, terroir, foire aux vins et vide-greniers La Ferté Macé samedi 5 septembre 2026.
Marché d’art, terroir, foire aux vins et vide-greniers
Places Leclerc et de la République La Ferté Macé Orne
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 18:00:00
2026-09-05
De nombreux producteurs et exposants présents.
Exposition de voitures anciennes.
Pôle enfant sur le parvis de l’église. .
Places Leclerc et de la République La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97 ucia.lafertemace@orange.fr
