Marché d’Art Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Marché d’Art Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny dimanche 9 août 2026.
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Marché d’Art
Villedieu-les-Poêles Bourg Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 10:00:00
fin : 2026-08-09 18:30:00
Date(s) :
2026-08-09
Marché d’art, centre-ville piétonnier. .
Villedieu-les-Poêles Bourg Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 6 07 57 24 78 lechevretel.patrick@orange.fr
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English : Marché d’Art
L’événement Marché d’Art Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Villedieu-les-Poêles
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