Marché d’Art Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Marché d’Art

Villedieu-les-Poêles Bourg Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 10:00:00

fin : 2026-08-09 18:30:00

Date(s) :

2026-08-09

Marché d’art, centre-ville piétonnier. .

Villedieu-les-Poêles Bourg Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 6 07 57 24 78 lechevretel.patrick@orange.fr

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English : Marché d’Art

L’événement Marché d’Art Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Villedieu-les-Poêles