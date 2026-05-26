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Marché d’Art Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Marché d’Art Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Marché d’Art Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny dimanche 9 août 2026.

Lieu : Villedieu-les-Poêles

Adresse : Bourg

Ville : 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Département : Manche

Début : dimanche 9 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Marché d’Art

Villedieu-les-Poêles Bourg Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 10:00:00
fin : 2026-08-09 18:30:00

Date(s) :
2026-08-09

Marché d’art, centre-ville piétonnier.   .

Villedieu-les-Poêles Bourg Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 6 07 57 24 78  lechevretel.patrick@orange.fr

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English : Marché d’Art

L’événement Marché d’Art Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Villedieu-les-Poêles

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