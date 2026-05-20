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Marché d’artisans et producteurs MFR Aillevillers Aillevillers-et-Lyaumont

Marché d’artisans et producteurs MFR Aillevillers Aillevillers-et-Lyaumont jeudi 18 juin 2026.

Lieu : MFR Aillevillers

Adresse : 13 Rue de la Vaivre

Ville : 70320 Aillevillers-et-Lyaumont

Département : Haute-Saône

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Aillevillers-et-Lyaumont

Marché d’artisans et producteurs

MFR Aillevillers 13 Rue de la Vaivre Aillevillers-et-Lyaumont Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 17:00:00
fin : 2026-06-18 21:00:00

Date(s) :
2026-06-18

Marché d’artisans et producteurs à la MFR de Aillevillers de 17h à 21h avec pour thèmes Les véhicules anciens .   .

MFR Aillevillers 13 Rue de la Vaivre Aillevillers-et-Lyaumont 70320 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 49 20 15  mfr.aillevillers@mfr.asso.fr

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English : Marché d’artisans et producteurs

L’événement Marché d’artisans et producteurs Aillevillers-et-Lyaumont a été mis à jour le 2026-05-20 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD