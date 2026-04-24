Marché d’artisans et Trocs de plants la Loco Quimperlé
Marché d’artisans et Trocs de plants la Loco Quimperlé dimanche 24 mai 2026.
Quimperlé
Marché d’artisans et Trocs de plants
la Loco 21 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Venez partager un moment convivial autour de la création et du jardin ! Un marché réunissant. artisans locaux et passionnés de plantes vous attend dans une ambiance chaleureuse sur le parvis de la Loco.
Gratuit pour les visiteurs
Inscriptions par mail
laloco.lesbeauxdimanches@gmail.com
5€le ML (maxi 3) .
la Loco 21 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 17 36
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English :
L’événement Marché d’artisans et Trocs de plants Quimperlé a été mis à jour le 2026-04-22 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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