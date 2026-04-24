Marché d’artisans et Trocs de plants la Loco Quimperlé

Quimperlé

Marché d’artisans et Trocs de plants

la Loco 21 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Venez partager un moment convivial autour de la création et du jardin ! Un marché réunissant. artisans locaux et passionnés de plantes vous attend dans une ambiance chaleureuse sur le parvis de la Loco.

Gratuit pour les visiteurs

Inscriptions par mail

laloco.lesbeauxdimanches@gmail.com

5€le ML (maxi 3) .

la Loco 21 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 17 36

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English :

L’événement Marché d’artisans et Trocs de plants Quimperlé a été mis à jour le 2026-04-22 par OT QUIMPERLE LES RIAS