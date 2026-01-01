Auroux

MARCHÉ D’AUROUX

Place Notre Dame Auroux Lozère

Tarif : – – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-01

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-01-01 2026-01-08 2026-01-15 2026-01-22 2026-01-29 2026-02-04 2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-11 2026-03-18 2026-03-25 2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20

Tous les mercredis matins ( à l’année) sur la place du village marché avec les producteurs locaux.

Tous les mercredis matins ( à l’année) sur la place du village marché avec les producteurs locaux. .

Place Notre Dame Auroux 48600 Lozère Occitanie +33 4 66 69 55 17

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English :

Every Wednesday morning (year-round) in the village square, market with local producers.

L’événement MARCHÉ D’AUROUX Auroux a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT Langogne