MARCHÉ D’AUROUX Auroux
MARCHÉ D’AUROUX Auroux jeudi 1 janvier 2026.
Auroux
MARCHÉ D’AUROUX
Place Notre Dame Auroux Lozère
Tarif : – – EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-01
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-01-01 2026-01-08 2026-01-15 2026-01-22 2026-01-29 2026-02-04 2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-11 2026-03-18 2026-03-25 2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20
Tous les mercredis matins ( à l’année) sur la place du village marché avec les producteurs locaux.
Tous les mercredis matins ( à l’année) sur la place du village marché avec les producteurs locaux. .
Place Notre Dame Auroux 48600 Lozère Occitanie +33 4 66 69 55 17
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English :
Every Wednesday morning (year-round) in the village square, market with local producers.
L’événement MARCHÉ D’AUROUX Auroux a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT Langogne
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