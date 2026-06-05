STAGE INITIATION IMPROVISATION THÉÂTRALE Auroux
STAGE INITIATION IMPROVISATION THÉÂTRALE Auroux samedi 25 juillet 2026.
Auroux
STAGE INITIATION IMPROVISATION THÉÂTRALE
Auroux Lozère
Tarif : 70 – 70 – EUR
Abonnement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-26 13:00:00
Date(s) :
2026-07-25
La Boîte à Deux Têtes propose un stage sur 2 jours d’intiation improvisation théâtrale, réservé au plus de 15 ans
Sur inscription, places limitées à 12 personnes.
La Boîte à Deux Têtes propose un stage sur 2 jours d’intiation improvisation théâtrale, réservé au plus de 15 ans
Sur inscription, places limitées à 12 personnes. .
Auroux 48600 Lozère Occitanie +33 6 14 40 39 80 contact@bonyshow.fr
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English :
La Boîte à Deux Têtes offers a 2-day workshop in theatrical improvisation, reserved for those aged 15 and over
Registration required, places limited to 12.
L’événement STAGE INITIATION IMPROVISATION THÉÂTRALE Auroux a été mis à jour le 2026-06-05 par 48-OT Langogne
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