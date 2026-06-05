Auroux

STAGE INITIATION IMPROVISATION THÉÂTRALE

Auroux Lozère

Tarif : 70 – 70 – EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-26 13:00:00

Date(s) :

2026-07-25

La Boîte à Deux Têtes propose un stage sur 2 jours d’intiation improvisation théâtrale, réservé au plus de 15 ans

Sur inscription, places limitées à 12 personnes.

La Boîte à Deux Têtes propose un stage sur 2 jours d’intiation improvisation théâtrale, réservé au plus de 15 ans

Sur inscription, places limitées à 12 personnes. .

Auroux 48600 Lozère Occitanie +33 6 14 40 39 80 contact@bonyshow.fr

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English :

La Boîte à Deux Têtes offers a 2-day workshop in theatrical improvisation, reserved for those aged 15 and over

Registration required, places limited to 12.

L’événement STAGE INITIATION IMPROVISATION THÉÂTRALE Auroux a été mis à jour le 2026-06-05 par 48-OT Langogne