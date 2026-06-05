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IMPROVISATION THÉÂTRALE Auroux

IMPROVISATION THÉÂTRALE Auroux

IMPROVISATION THÉÂTRALE Auroux vendredi 24 juillet 2026.

Adresse : Place du Village

Ville : 48600 Auroux

Département : Lozère

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : Gratuit Participation libre

Auroux

IMPROVISATION THÉÂTRALE

Place du Village Auroux Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:30:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

La Boîte à Deux Têtes vous invite pour une soirée d’improvisation théâtrale. Ensemble, ils improvisent, leur complicité n’est plus à démontrer.
Spectacle humour, tout public. Entrée au chapeau.
La Boîte à Deux Têtes vous invite pour une soirée d’improvisation théâtrale. Ensemble, ils improvisent, leur complicité n’est plus à démontrer.
Spectacle humour, tout public. Entrée au chapeau.   .

Place du Village Auroux 48600 Lozère Occitanie +33 4 66 69 55 17 

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English :

La Boîte à Deux Têtes invites you to an evening of theatrical improvisation. Together, they improvise, their complicity no longer in question.
Comedy show, all audiences. Admission by hat.

L’événement IMPROVISATION THÉÂTRALE Auroux a été mis à jour le 2026-06-05 par 48-OT Langogne

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