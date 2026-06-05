Auroux

IMPROVISATION THÉÂTRALE

Place du Village Auroux Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

La Boîte à Deux Têtes vous invite pour une soirée d’improvisation théâtrale. Ensemble, ils improvisent, leur complicité n’est plus à démontrer.

Spectacle humour, tout public. Entrée au chapeau.

La Boîte à Deux Têtes vous invite pour une soirée d’improvisation théâtrale. Ensemble, ils improvisent, leur complicité n’est plus à démontrer.

Spectacle humour, tout public. Entrée au chapeau. .

Place du Village Auroux 48600 Lozère Occitanie +33 4 66 69 55 17

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English :

La Boîte à Deux Têtes invites you to an evening of theatrical improvisation. Together, they improvise, their complicity no longer in question.

Comedy show, all audiences. Admission by hat.

L’événement IMPROVISATION THÉÂTRALE Auroux a été mis à jour le 2026-06-05 par 48-OT Langogne