IMPROVISATION THÉÂTRALE Auroux
IMPROVISATION THÉÂTRALE Auroux vendredi 24 juillet 2026.
Auroux
IMPROVISATION THÉÂTRALE
Place du Village Auroux Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
La Boîte à Deux Têtes vous invite pour une soirée d’improvisation théâtrale. Ensemble, ils improvisent, leur complicité n’est plus à démontrer.
Spectacle humour, tout public. Entrée au chapeau.
La Boîte à Deux Têtes vous invite pour une soirée d’improvisation théâtrale. Ensemble, ils improvisent, leur complicité n’est plus à démontrer.
Spectacle humour, tout public. Entrée au chapeau. .
Place du Village Auroux 48600 Lozère Occitanie +33 4 66 69 55 17
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English :
La Boîte à Deux Têtes invites you to an evening of theatrical improvisation. Together, they improvise, their complicity no longer in question.
Comedy show, all audiences. Admission by hat.
L’événement IMPROVISATION THÉÂTRALE Auroux a été mis à jour le 2026-06-05 par 48-OT Langogne
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