Marché d’automne Hannonville-sous-les-Côtes
Marché d’automne Hannonville-sous-les-Côtes dimanche 4 octobre 2026.
Marché d’automne
Hannonville-sous-les-Côtes Meuse
Tarif : – – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-04 10:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Plus de 60 exposants.
Produits du terroir Artisanat Commerce équitable Bourse aux plantes Forum associatif Nombreuses animations.
Entrée-tombola 2 € (gratuit de 12 ans et habitants d’Hannonville).Tout public
2 .
Hannonville-sous-les-Côtes 55210 Meuse Grand Est +33 3 29 87 32 94 ecomusee.hannonville@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Over 60 exhibitors.
Local produce Crafts Fair trade Plant exchange Association forum Numerous events.
Admission and raffle 2 ? (free for under-12s and Hannonville residents).
L’événement Marché d’automne Hannonville-sous-les-Côtes a été mis à jour le 2026-03-25 par MEUSE ATTRACTIVITE