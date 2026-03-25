Marché d’automne

Hannonville-sous-les-Côtes Meuse

Tarif : – – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-04 10:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Plus de 60 exposants.

Produits du terroir Artisanat Commerce équitable Bourse aux plantes Forum associatif Nombreuses animations.

Entrée-tombola 2 € (gratuit de 12 ans et habitants d’Hannonville).Tout public

2 .

Hannonville-sous-les-Côtes 55210 Meuse Grand Est +33 3 29 87 32 94 ecomusee.hannonville@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Over 60 exhibitors.

Local produce Crafts Fair trade Plant exchange Association forum Numerous events.

Admission and raffle 2 ? (free for under-12s and Hannonville residents).

L’événement Marché d’automne Hannonville-sous-les-Côtes a été mis à jour le 2026-03-25 par MEUSE ATTRACTIVITE