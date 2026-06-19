Saint-Jean-du-Bruel

Marché d’automne

Saint-Jean-du-Bruel Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-11

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Vente directe de producteurs, artisans et animations diverses.

9h-17h marché automnal de producteurs. 24 stands. Proposé par l’association A2D

Pommes, jus de pommes, vinaigre, compote,

Châtaignes et produits derivés

Miel et confiture

Légumes de fin d’été et hiver, lentilles bio

Fromages (chèvre, brebis, vache)

Charcuteries, volailles (poulet, pintade), oeufs

Safran et produits derivés

Huile d’olive

Escargots en tapas (brochettes, croquilles), à la Bourguignonne, prêts à cuisiner

Pleurottes

Glaces fermières

Infusion, thé, plantes médicinales

Vannerie, couteaux

Cosmétiques et savons

Pains et pâtisseries bios

Dès 12h pasta party et plats des producteurs à déguster sur place ou à emporter.

14h-16h: châtaignes grillées Proposé par l’Hirondelle sportive Saint-Jeantaise

Sur l’Esplanade (stade de foot) .

Saint-Jean-du-Bruel 12230 Aveyron Occitanie +33 6 71 25 93 60 stjean.a2d@orange.fr

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English :

Direct sales by producers, craftsmen and various events.

L’événement Marché d’automne Saint-Jean-du-Bruel a été mis à jour le 2026-06-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)