Marché d’automne Saint-Jean-du-Bruel
Marché d’automne Saint-Jean-du-Bruel dimanche 11 octobre 2026.
Saint-Jean-du-Bruel
Marché d’automne
Saint-Jean-du-Bruel Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-11
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Vente directe de producteurs, artisans et animations diverses.
9h-17h marché automnal de producteurs. 24 stands. Proposé par l’association A2D
Pommes, jus de pommes, vinaigre, compote,
Châtaignes et produits derivés
Miel et confiture
Légumes de fin d’été et hiver, lentilles bio
Fromages (chèvre, brebis, vache)
Charcuteries, volailles (poulet, pintade), oeufs
Safran et produits derivés
Huile d’olive
Escargots en tapas (brochettes, croquilles), à la Bourguignonne, prêts à cuisiner
Pleurottes
Glaces fermières
Infusion, thé, plantes médicinales
Vannerie, couteaux
Cosmétiques et savons
Pains et pâtisseries bios
Dès 12h pasta party et plats des producteurs à déguster sur place ou à emporter.
14h-16h: châtaignes grillées Proposé par l’Hirondelle sportive Saint-Jeantaise
Sur l’Esplanade (stade de foot) .
Saint-Jean-du-Bruel 12230 Aveyron Occitanie +33 6 71 25 93 60 stjean.a2d@orange.fr
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English :
Direct sales by producers, craftsmen and various events.
L’événement Marché d’automne Saint-Jean-du-Bruel a été mis à jour le 2026-06-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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