Marché de Besse-et-Saint-Anastaise Besse-et-Saint-Anastaise

Le lundi, c’est jour de marché dans la jolie Petite Cité de Caractère de Besse ! Les producteurs locaux vous proposent l’incontournable fromage Saint-Nectaire, charcuterie, légumes de saison … dans une ambiance conviviale.

English : Market of Besse-et-Saint-Anastaise

Traditional market, very lively in the summer, with a wide choice of local products (notably cheese, charcuterie, etc.). It is held every Monday morning in the squares of the medieval town (Place Pipet, Place de la Gayme, Place du Grand Mèze…) and in the Rue des Ecoles and Rue de l’Abbé Blot. Free parking is available.

