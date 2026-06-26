MARCHE DE CREATEURS Laroque-des-Albères
MARCHE DE CREATEURS Laroque-des-Albères dimanche 9 août 2026.
Laroque-des-Albères
MARCHE DE CREATEURS
Laroque-des-Albères Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 17:00:00
fin : 2026-08-09 23:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Les artisans sont à l’honneur ! Une joyeuse bande de créateurs locaux, sélectionnés avec soin, sera heureuse de vous accueillir et de vous présenter son travail. Venez à la rencontre de ces artisans aux multiples savoir-faire céramique, savonnerie, textile, travail du bois, illustrations, et bien d’autres encore.
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Laroque-des-Albères 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 07 21 04 81
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English :
Artisans take center stage! A cheerful group of carefully selected local creators will be happy to welcome you and showcase their work. Come meet these artisans with their wide range of skills: ceramics, soap-making, textiles, woodworking, illustration, and much more.
L’événement MARCHE DE CREATEURS Laroque-des-Albères a été mis à jour le 2026-06-26 par CDT66
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