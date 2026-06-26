Laroque-des-Albères

MARCHE DE CREATEURS

Laroque-des-Albères Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 17:00:00

fin : 2026-08-09 23:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Les artisans sont à l’honneur ! Une joyeuse bande de créateurs locaux, sélectionnés avec soin, sera heureuse de vous accueillir et de vous présenter son travail. Venez à la rencontre de ces artisans aux multiples savoir-faire céramique, savonnerie, textile, travail du bois, illustrations, et bien d’autres encore.

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Laroque-des-Albères 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 07 21 04 81

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English :

Artisans take center stage! A cheerful group of carefully selected local creators will be happy to welcome you and showcase their work. Come meet these artisans with their wide range of skills: ceramics, soap-making, textiles, woodworking, illustration, and much more.

L’événement MARCHE DE CREATEURS Laroque-des-Albères a été mis à jour le 2026-06-26 par CDT66