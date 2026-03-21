SOIREE GOURMANDE EN PYRENEES MEDITERRANEE Laroque-des-Albères
SOIREE GOURMANDE EN PYRENEES MEDITERRANEE Laroque-des-Albères jeudi 23 juillet 2026.
Laroque-des-Albères
SOIREE GOURMANDE EN PYRENEES MEDITERRANEE
Chemin d’Ortaffa Laroque-des-Albères Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:30:00
fin : 2026-07-23 22:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Partez à la découverte des saveurs du terroir et des produits frais. Profitez des longues soirées d’été pour flâner, faire des emplettes et trouver le cadeau souvenir idéal… ou dégustez sur place dans une ambiance festive et musicale !
.
Chemin d’Ortaffa Laroque-des-Albères 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover local flavours and fresh produce. Take advantage of the long summer evenings to stroll, shop and find the perfect souvenir gift… or enjoy a tasting session in a festive, musical atmosphere!
L’événement SOIREE GOURMANDE EN PYRENEES MEDITERRANEE Laroque-des-Albères a été mis à jour le 2026-06-18 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
À voir aussi à Laroque-des-Albères (Pyrénées-Orientales)
- FEU DE LA SAINT JEAN Laroque-des-Albères 23 juin 2026
- RECITAL CLASSIQUE Laroque-des-Albères 27 juin 2026
- RALLYE-RANDO PÉDESTRE Laroque-des-Albères 7 juillet 2026
- RALLYE-RANDO PEDESTRE Laroque-des-Albères 7 juillet 2026
- BALADE AU FIL DE L’EAU ET DES CHANTS D’OISEAUX Laroque-des-Albères 7 juillet 2026