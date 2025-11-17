LES ESTIVAL’S

LA TOUR Laroque-des-Albères Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-30

La Mairie de Laroque et l’association Laroque Festiv’ s’associent pour vous offrir une Saint-Félix inoubliable !

.

LA TOUR Laroque-des-Albères 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 21 13

English :

Laroque Town Hall and the Laroque Festiv’ association are joining forces to bring you an unforgettable Saint-Félix!

German :

Das Rathaus von Laroque und der Verein Laroque Festiv’ haben sich zusammengetan, um Ihnen einen unvergesslichen Saint-Félix zu bieten!

Italiano :

Il Comune di Laroque e l’associazione Laroque Festiv’ uniscono le forze per regalarvi una Saint-Félix indimenticabile!

Espanol :

El Ayuntamiento de Laroque y la asociación Laroque Festiv’ se unen para ofrecerle un Saint-Félix inolvidable

L’événement LES ESTIVAL’S Laroque-des-Albères a été mis à jour le 2025-11-13 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE