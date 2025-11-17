LES ESTIVAL’S Laroque-des-Albères
LES ESTIVAL’S Laroque-des-Albères jeudi 30 juillet 2026.
LES ESTIVAL’S
LA TOUR Laroque-des-Albères Pyrénées-Orientales
Début : 2026-07-30
fin : 2026-08-02
2026-07-30
La Mairie de Laroque et l’association Laroque Festiv’ s’associent pour vous offrir une Saint-Félix inoubliable !
LA TOUR Laroque-des-Albères 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 21 13
English :
Laroque Town Hall and the Laroque Festiv’ association are joining forces to bring you an unforgettable Saint-Félix!
German :
Das Rathaus von Laroque und der Verein Laroque Festiv’ haben sich zusammengetan, um Ihnen einen unvergesslichen Saint-Félix zu bieten!
Italiano :
Il Comune di Laroque e l’associazione Laroque Festiv’ uniscono le forze per regalarvi una Saint-Félix indimenticabile!
Espanol :
El Ayuntamiento de Laroque y la asociación Laroque Festiv’ se unen para ofrecerle un Saint-Félix inolvidable
