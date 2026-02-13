BALADE AU FIL DE L’EAU ET DES CHANTS D’OISEAUX

20 Rue Docteur Raymond Carbonneil Laroque-des-Albères Pyrénées-Orientales

Tarif : 28 – 28 – 28

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-07 14:00:00

fin : 2026-07-07 16:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Balade découverte du paysage naturel des Albères, pont de singe, pause désaltérante à la source ferrugineuse et pétillante, cascade, château…

Animation proposé par Naturailes 66 chaque mardi en juillet et en août.

Réservation obligatoire.

.

20 Rue Docteur Raymond Carbonneil Laroque-des-Albères 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discovery walk through the natural landscape of the Albères, monkey bridge, thirst-quenching break at the ferruginous sparkling spring, waterfall, castle…

Activities offered by Naturailes 66 every Tuesday in July and August.

Reservations required.

L’événement BALADE AU FIL DE L’EAU ET DES CHANTS D’OISEAUX Laroque-des-Albères a été mis à jour le 2026-02-13 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE