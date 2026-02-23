RÉCITAL LYRIQUE Laroque-des-Albères

RÉCITAL LYRIQUE

Côte de la place Laroque-des-Albères Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Un voyage musical entre grands classiques et comédies musicales, porté par quatre artistes talentueux le ténor Lambert Barthès, la soprano Anne Dubois et les pianistes Anne-Gabrielle Gastou et Éric Allouche. Une soirée élégante et accessible, où virtuosité et émotion se répondent avec finesse.

.

Côte de la place Laroque-des-Albères 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 89 09 53 85

English :

A musical journey between the great classics and musicals, led by four talented artists: tenor Lambert Barthès, soprano Anne Dubois and pianists Anne-Gabrielle Gastou and Éric Allouche. An elegant and accessible evening, where virtuosity and emotion meet with finesse.

