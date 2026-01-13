VISITE CONTEE NOCTURNE Laroque-des-Albères
VISITE CONTEE NOCTURNE Laroque-des-Albères mercredi 5 août 2026.
VISITE CONTEE NOCTURNE
20 Rue Docteur Raymond Carbonneil Laroque-des-Albères Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 21:00:00
fin : 2026-08-05 22:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Contes et Légendes des Albères Laroque à lueur de lanternes
Durée 1h30
Réservation obligatoire.
.
20 Rue Docteur Raymond Carbonneil Laroque-des-Albères 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Contes et Légendes des Albères Laroque by lantern light
Duration 1h30
Reservations required.
L’événement VISITE CONTEE NOCTURNE Laroque-des-Albères a été mis à jour le 2026-01-13 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE