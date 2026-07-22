Marché de créateurs Promenade de la Digue Pléneuf-Val-André
dimanche 9 août 2026 · Promenade de la Digue · Pléneuf-Val-André
Informations pratiques
Pléneuf-Val-André
Marché de créateurs
Promenade de la Digue Esplanade des Régates Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 10:00:00
fin : 2026-08-09 19:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Découvrez un marché de créateurs divers et variés en présence d’artisans bretons et d’animations Tournevol. L’occasion de faire plaisir ou se faire plaisir ! .
Promenade de la Digue Esplanade des Régates Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 85 36 18 27
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L’événement Marché de créateurs Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-07-17 par Pléneuf-Val-André Tourisme
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