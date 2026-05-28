Pornic

Marché de créateurs

Parking du Château Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Marché de créateurs et de producteurs Par le Comité des Fêtes de Sainte-Marie

Au programme

Le comité des fêtes de Sainte-Marie-sur-Mer vous invite à la flânerie pour son troisième marché artisanal de la saison ! Rendez-vous place du Château à Pornic pour déambuler entre les étals et aller à la rencontre d’une vingtaine d’exposants passionnés. C’est l’occasion idéale pour découvrir la richesse des savoir-faire de notre région, échanger avec des créateurs talentueux et savourer de bons produits locaux. Venez nombreux les encourager et passer un moment convivial ! .

Parking du Château Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire francoise.aubinais@gmail.com

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English :

Creators’ and producers’ market By the Comité des Fêtes de Sainte-Marie

L’événement Marché de créateurs Pornic a été mis à jour le 2026-05-26 par I_OT Pornic