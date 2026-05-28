Marché de créateurs Pornic
Marché de créateurs Pornic samedi 20 juin 2026.
Pornic
Marché de créateurs
Parking du Château Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Marché de créateurs et de producteurs Par le Comité des Fêtes de Sainte-Marie
Au programme
Le comité des fêtes de Sainte-Marie-sur-Mer vous invite à la flânerie pour son troisième marché artisanal de la saison ! Rendez-vous place du Château à Pornic pour déambuler entre les étals et aller à la rencontre d’une vingtaine d’exposants passionnés. C’est l’occasion idéale pour découvrir la richesse des savoir-faire de notre région, échanger avec des créateurs talentueux et savourer de bons produits locaux. Venez nombreux les encourager et passer un moment convivial ! .
Parking du Château Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire francoise.aubinais@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Creators’ and producers’ market By the Comité des Fêtes de Sainte-Marie
L’événement Marché de créateurs Pornic a été mis à jour le 2026-05-26 par I_OT Pornic
À voir aussi à Pornic (Loire-Atlantique)
- Visite de la Brasserie de la Côte de Jade ZA La Blavetière Pornic 28 mai 2026
- Bain sonore Pornic 28 mai 2026
- Visite guidée: Pornic, cité balnéaire Place de la Gare Pornic 29 mai 2026
- Atelier prendre soin de ses arbres fruitiers Eco-Domaine la Fontaine Pornic 29 mai 2026
- Marché de producteur au moulin La Petite Maison dans la Prairie Pornic 29 mai 2026