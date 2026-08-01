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AGENDA · Pirou

Marché de créatrices et artistes locales WestBar Pirou

samedi 15 août 2026 · WestBar · Pirou

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
WestBar
Adresse
Esplanade du Camping
Ville
50770 Pirou
Département
Manche
Tarif

Pirou

Marché de créatrices et artistes locales

WestBar Esplanade du Camping Pirou Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 18:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Venez découvrir le marché de créatrices et d’artistes locales au West Bar de Pirou.

Dès 18h, profitez d’un moment de rencontre et de découverte face à la mer, avant de laisser place aux DJ sets électro vinyle & techno dans une ambiance Beach Party.

Bar et restauration sur place.
Entrée libre.   .

WestBar Esplanade du Camping Pirou 50770 Manche Normandie +33 6 49 37 03 96  soundika@m808.fr

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English : Marché de créatrices et artistes locales

L’événement Marché de créatrices et artistes locales Pirou a été mis à jour le 2026-08-07 par Coutances Tourisme

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