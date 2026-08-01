Marché de créatrices et artistes locales WestBar Pirou
samedi 15 août 2026 · WestBar · Pirou
Informations pratiques
Pirou
Marché de créatrices et artistes locales
WestBar Esplanade du Camping Pirou Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 18:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Venez découvrir le marché de créatrices et d’artistes locales au West Bar de Pirou.
Dès 18h, profitez d’un moment de rencontre et de découverte face à la mer, avant de laisser place aux DJ sets électro vinyle & techno dans une ambiance Beach Party.
Bar et restauration sur place.
Entrée libre. .
WestBar Esplanade du Camping Pirou 50770 Manche Normandie +33 6 49 37 03 96 soundika@m808.fr
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English : Marché de créatrices et artistes locales
L’événement Marché de créatrices et artistes locales Pirou a été mis à jour le 2026-08-07 par Coutances Tourisme
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