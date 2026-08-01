Marché de créatrices et artistes locales WestBar Pirou

Informations pratiques

Pirou

Marché de créatrices et artistes locales

WestBar Esplanade du Camping Pirou Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 18:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Venez découvrir le marché de créatrices et d’artistes locales au West Bar de Pirou.

Dès 18h, profitez d’un moment de rencontre et de découverte face à la mer, avant de laisser place aux DJ sets électro vinyle & techno dans une ambiance Beach Party.

Bar et restauration sur place.

Entrée libre. .

WestBar Esplanade du Camping Pirou 50770 Manche Normandie +33 6 49 37 03 96 soundika@m808.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché de créatrices et artistes locales

L’événement Marché de créatrices et artistes locales Pirou a été mis à jour le 2026-08-07 par Coutances Tourisme