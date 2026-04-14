Marché de dons (June et Euros), Tiers-lieu des évidences, Bachy

Marché de dons (June et Euros) Samedi 25 avril, 14h00 Tiers-lieu des évidences Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00

Le tiers-lieu des évidences organise son 3e marché mixte (Dons, échange en June et euros pour les artisans.

Principe

Un peu comme le modèle d’un Système d’échanges local, c’est un marché ouvert à toutes et tous qui permet d’échanger des biens et des services avec la monnaie libre et égalitaire la June G1.

Ce marché est mixte pour permettre aux personnes non initiées d’y participer.

Déroulé

14h-17h G-marché (don d’objets type braderie de dons ou gratiféria, de denrées alimentaires, de trocs de plantes et de dons de graines, de services comme le massage des mains

Pour les personnes souhaitant découvrir la June et participer avec la June, nous organisons une séance d’initiation le vendredi 10 avril à partir de 18h30. Celle-ci est ouverte aux personnes souhaitant découvrir la monnaie libre la June -Inscription à contact@lesevidences.fr

Tiers-lieu des évidences 93 rue Léo Lagrange 59830 bachy Bachy 59830 Nord Hauts-de-France 0608321110 [{« link »: « mailto:contact@lesevidences.fr »}]

Un G-marché, c’est une sorte de troc basé sur des échanges de produits ou de services avec la monnaie libre la June G1 entraide échange

@Lesevidences