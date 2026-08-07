Informations pratiques

Chamonix-Mont-Blanc

Marché de la laine et de la soie

Place du village Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:00:00

fin : 2026-08-15 19:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Les exposants, éleveurs et artisans du fil, vous proposent des vêtements, fils, tissages, feutres de laine, tricots de fabrication artisanale. Soutenir la créativité des artisans. Favoriser les circuits courts et les rencontres artisans.

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Place du village Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 76 31 16 latoisondart26@gmail.com

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English :

Exhibitors, breeders and yarn artisans, offer handmade clothes, yarns, weavings, wool felts and knitwear. Supporting the creativity of craftspeople. Encourage short circuits and meetings between craftspeople.

L’événement Marché de la laine et de la soie Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc