Marché de la Sainte-Catherine à Chaource Chaource

Marché de la Sainte-Catherine à Chaource

Dimanche 15 novembre 2026 CHAOURCE Marché de la Sainte Catherine. Marché de Noël sous et autour de la Halle, de 10h à 18h. De nombreux stands seront présents artisanat, décoration de noël, idées cadeaux, bijoux, charcuterie, vins, Champagne… Entrée gratuite. Buvette et petite restauration sur place. Organisé par le Comité de Jumelage de Chaource. Contact +33 (0)6 16 59 14 38- jumechaourcois@gmail.com .

La Halle et autour de la Halle

Chaource 10210 Aube Grand Est +33 6 16 59 14 38 jumechaourcois@gmail.com

