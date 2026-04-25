Chaource

Vide-greniers

rue de l’étape aux vins Chaource Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 08:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Dimanche 5 juillet CHAOURCE Vide-greniers. De 8h à 18h. Autour de la halle, place des arcades et place de la fontaine.

Organisé par la MJC-MPT.

Accueil des exposants à partir de 6h.

Tarif 2 € le mètre linéaire (particuliers uniquement)

Inscriptions et renseignements +33 (0)6 82 21 98 64 .

rue de l’étape aux vins Chaource 10210 Aube Grand Est +33 6 82 21 98 64

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English :

L’événement Vide-greniers Chaource a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance