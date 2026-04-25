Vide-greniers Chaource
Vide-greniers Chaource dimanche 5 juillet 2026.
Chaource
Vide-greniers
rue de l’étape aux vins Chaource Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Dimanche 5 juillet CHAOURCE Vide-greniers. De 8h à 18h. Autour de la halle, place des arcades et place de la fontaine.
Organisé par la MJC-MPT.
Accueil des exposants à partir de 6h.
Tarif 2 € le mètre linéaire (particuliers uniquement)
Inscriptions et renseignements +33 (0)6 82 21 98 64 .
rue de l’étape aux vins Chaource 10210 Aube Grand Est +33 6 82 21 98 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Vide-greniers Chaource a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance
À voir aussi à Chaource (Aube)
- Concert Blues/Soul/Folk Shepherd Monk Chaource 25 avril 2026
- Un dimanche à la campagne Chaource 26 avril 2026
- Apéro-déjeuner motard(e)s Chaource 26 avril 2026
- Atelier hypnose relaxante Chaource 27 avril 2026
- Atelier vannerie Chaource 30 avril 2026