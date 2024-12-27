Marché Nocturne Chaource

Marché Nocturne

Vendredi 14 aout CHAOURCE Marché nocturne. A partir de 19H à l’intérieur et autour de la halle. Dans le centre bourg. Présentation des produits du terroir et d’artisans d’art et autres Animations avec différents artistes et groupes. Animations et manèges enfants. Restaurant et buvette sur place. Bal par un DJ à partir de 23h00 organisé par Chaource Animation et la commune de Chaource. Contact mairie/03 25 40 10 46.contact@chaource.fr. Président Raphael +33 (0)6 15 09 36 15 ou animationchaource@gmail.com .

