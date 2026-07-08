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AGENDA · Saint-Vincent-sur-Jard

Marche de la Sardinette Rue Georges Clemenceau Saint-Vincent-sur-Jard

samedi 11 juillet 2026 · Rue Georges Clemenceau · Saint-Vincent-sur-Jard

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
08:30:00
Lieu
Rue Georges Clemenceau
Adresse
Esplanade Clemenceau
Ville
85520 Saint-Vincent-sur-Jard
Département
Vendée
Tarif

Saint-Vincent-sur-Jard

Marche de la Sardinette

Rue Georges Clemenceau Esplanade Clemenceau Saint-Vincent-sur-Jard Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 08:30:00
fin : 2026-07-11 23:00:00

Date(s) :
2026-07-11

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Rue Georges Clemenceau Esplanade Clemenceau Saint-Vincent-sur-Jard 85520 Vendée Pays de la Loire +33 6 75 15 68 16  comitedesfetes.svsj@gmail.com

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English :

L’événement Marche de la Sardinette Saint-Vincent-sur-Jard a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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