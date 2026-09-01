Marché de la Vallée-de-Ronsard à Couture-sur-Loir Vallée-de-Ronsard
dimanche 13 septembre 2026 · Vallée-de-Ronsard
Informations pratiques
Vallée-de-Ronsard
Marché de la Vallée-de-Ronsard à Couture-sur-Loir
Centre bourg Vallée-de-Ronsard Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-27 12:00:00
Date(s) :
2026-09-13 2026-09-27 2026-10-11 2026-10-25 2026-11-08 2026-11-22 2026-12-13
Mettez vos sens en éveil grâce à ce marché !
Marché de la Vallée-de-Ronsard à Couture-sur-Loir. Chaque 2ème et 4ème dimanche de chaque mois, venez rencontrer des producteurs et commerçants locaux bières, pains, fruits, légumes, miel, olives, pâtes, fleurs, pâtisseries, viande, artisanat. Les exposants présents peuvent changer à chaque marché. .
Centre bourg Vallée-de-Ronsard 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 72 42 03 mairie.vallee-de-ronsard@orange.fr
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English :
This market will awaken your senses!
L’événement Marché de la Vallée-de-Ronsard à Couture-sur-Loir Vallée-de-Ronsard a été mis à jour le 2026-06-19 par OT de Vendome Territoires Vendomois