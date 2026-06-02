Vallée-de-Ronsard

Concert théâtralisé En concertation à Vallée de Ronsard

2 Rue Pasteur Vallée-de-Ronsard Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Le Théâtre des Volubiles accueille un spectacle aussi intime qu’électrisant. Un concert-confession, drôle et touchant, où le théâtre et la musique se frottent pour faire surgir une vérité fragile et lumineuse.

Concert théâtralisé En concertation à Vallée de Ronsard. Caryn Trinca monte sur scène comme on entre en thérapie avec ses fragilités, ses éclats de rire, ses cicatrices et ses élans. Ce soir-là, le public devient complice, presque confident. Elle déroule sa vie, un peu réinventée, beaucoup sincère, à travers un tour de chant sensible et mordant, où l’humour flirte avec l’émotion. La mise en scène est signée Fabrice Banderra. À ses côtés, Sébastien Debard, véritable homme-orchestre, tisse un écrin musical sur mesure. Multi-instrumentiste inspiré, il accompagne, relance, dialogue. Ensemble, ils composent un spectacle vibrant, porté par des créations originales, déjà réunies dans un album. . Réservations sur le site internet ou par téléphone. .

2 Rue Pasteur Vallée-de-Ronsard 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 79 14 98 98

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English :

Théâtre des Volubiles hosts a show as intimate as it is electrifying. A concert-confession, funny and touching, where theater and music collide to bring out a fragile and luminous truth.

L’événement Concert théâtralisé En concertation à Vallée de Ronsard Vallée-de-Ronsard a été mis à jour le 2026-06-02 par OT de Vendome Territoires Vendomois