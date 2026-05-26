Bach Intégrale des Sonates en trio Festival Musique à Courtanvaux Vallée-de-Ronsard

Vallée-de-Ronsard

Bach Intégrale des Sonates en trio Festival Musique à Courtanvaux

La Possonnière Vallée-de-Ronsard Loir-et-Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 18:00:00

fin : 2026-07-19 19:30:00

Date(s) :

2026-07-19

Bach Intégrale des Sonates en trio

Créé en 2023 avec l’ambition de faire rayonner la musique pour tous au cœur de Bessé-sur-Braye et de son château, le Festival Musique à Courtanvaux poursuivra son développement lors de sa quatrième édition, qui se tiendra du 15 au 19 juillet 2026. Fidèle à son identité, le festival proposera cette année encore une programmation exigeante et accessible, mêlant chefs-d’œuvre du répertoire, jeunes talents et artistes confirmés, dans le cadre exceptionnel du Château de Courtanvaux et des lieux patrimoniaux qui l’entourent.

En clôture de cette nouvelle édition, le dimanche 19 juillet, le Festival s’installe pour deux concerts au sein du Manoir de la Possonnière Maison natale de Pierre Ronsard, à Couture-sur-Loir (Vallée de Ronsard, 41) à 18h nous avons le plaisir d’accueillir l’Ensemble Marguerite Louise pour un concert proposant une immersion dans l’un des univers les plus raffinés de la musique baroque celui des sonates en trio de Johann Sebastian Bach. Derrière cette appellation se cache une forme musicale fondée sur trois voix indépendantes qui dialoguent avec une extraordinaire liberté contrapuntique. Ici, le violon, la flûte et le clavecin tissent ensemble un réseau de lignes mélodiques où chaque instrument possède une place égale, dans un équilibre d’une rare subtilité.

Dans le cadre intimiste de ce concert, l’intégrale de ces sonates offre ainsi une véritable plongée dans l’art de la conversation musicale selon Bach une musique savante mais profondément vivante, où la précision architecturale se transforme sans cesse en émotion et en mouvement.

Renseignements et réservations

06.67.10.90.69 musique.en.braye72@gmail.com

https://festival-musique-courtanvaux.fr/ .

La Possonnière Vallée-de-Ronsard 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 67 10 90 69 musique.en.braye72@gmail.com

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Bach: Complete Trio Sonatas

L’événement Bach Intégrale des Sonates en trio Festival Musique à Courtanvaux Vallée-de-Ronsard a été mis à jour le 2026-05-26 par CDT72