Tandem flore et insectes à Vallée de Ronsard, Maison natale de Ronsard, Vallée-de-Ronsard

Tandem flore et insectes à Vallée de Ronsard Samedi 30 mai, 00h00 Maison natale de Ronsard Loir-et-Cher

5,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T00:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-30T00:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:59:00+02:00

Cette année, nous vous proposons de découvrir quelques interactions et liens importants entre plantes et insectes lors d’une balade. Tandem flore et insectes à Vallée de Ronsard. Dans le très beau cadre des jardins du Manoir de la Possonnière, venez découvrir, présentées par la direction des Espaces Verts de Vendôme et des experts de Perche Nature, les interactions entre insectes et plantes issues de millions d’années de coévolution. Sur inscriptions, placées limitées. Animation gratuite au chapeau mais entrée payante au manoir.

Maison natale de Ronsard 41800 Vallée-de-Ronsard Vallée-de-Ronsard 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 80 11 05 »}]

Cette année, nous vous proposons de découvrir quelques interactions et liens importants entre plantes et insectes lors d’une balade. Tandem flore et insectes à Vallée de Ronsard. Dans le très beau cad Nature et détente