Vallée-de-Ronsard

Festival de théâtre O Fil Du Loir à Vallée de Ronsard

Lieu-dit Le Vaugarnier Vallée-de-Ronsard Loir-et-Cher

Tarif : 22 – 22 – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

Une programmation 100% comédie, sentimentale, musicale, historique, rétro ou contemporaine pour contrer la crise, rions !

Festival de théâtre O Fil Du Loir à Vallée de Ronsard. Pour cette nouvelle édition, l’équipe du festival vous a concocté une magnifique sélection de spectacles pour encore plus de joies, d’émotions, de performances inoubliables ! En ouverture, une soirée “bonheur total” avec l’extraordinaire comédie musicale Virginie et Paul au feel good contagieux, suivie des musiciens endiablés du Gang of Musette qui enflammeront le dance floor en plein air autour de leur caravane !

Le samedi soir, comédie toujours, saupoudrée de mystère avec une revisite génialement rythmée du mythe de Jack l’Éventreur suivie d’une étrange jardinière nommée Denise qui va bien s’occuper de vous… Et enfin le dimanche, place aux femmes et à l’humour avec l’étourdissant spectacle de Laura Elko et un trio féminin. 22 .

Lieu-dit Le Vaugarnier Vallée-de-Ronsard 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire contact@festival-ofilduloir.com

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English :

Ronsard’s birthplace, the Manoir de la Possonnière, will host the Festival de théâtre au jardin. This year, it will be hosted by Alexandra Lamy, godmother of the 2024 edition.

L’événement Festival de théâtre O Fil Du Loir à Vallée de Ronsard Vallée-de-Ronsard a été mis à jour le 2026-04-14 par ADT41