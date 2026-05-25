Vallée-de-Ronsard

Concert pour deux pianos

La Possonnière Vallée-de-Ronsard Loir-et-Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 21:00:00

fin : 2026-07-19 22:30:00

Date(s) :

2026-07-19

Concert pour deux pianos Festival Musique à Courtanvaux

Créé en 2023 avec l’ambition de faire rayonner la musique pour tous au cœur de Bessé-sur-Braye et de son château, le Festival Musique à Courtanvaux poursuivra son développement lors de sa quatrième édition, qui se tiendra du 15 au 19 juillet 2026. Fidèle à son identité, le festival proposera cette année encore une programmation exigeante et accessible, mêlant chefs-d’œuvre du répertoire, jeunes talents et artistes confirmés, dans le cadre exceptionnel du Château de Courtanvaux et des lieux patrimoniaux qui l’entourent.

En clôture de cette nouvelle édition, le dimanche 19 juillet, le Festival s’installe pour deux spectacles au sein du Manoir de la Possonnière Maison natale de Pierre Ronsard, à Couture-sur-Loir (Vallée de Ronsard, 41) à 21h les pianistes Jacques DOR (directeur artistique du festival) et Sebastian ENE réunissent leurs talents dans un programme spectaculaire consacré aux chefs-d’œuvre du répertoire pour deux pianos.

Renseignements et réservations

06.67.10.90.69 musique.en.braye72@gmail.com

https://festival-musique-courtanvaux.fr/ .

La Possonnière Vallée-de-Ronsard 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 67 10 90 69 musique.en.braye72@gmail.com

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Concert for two pianos Festival Musique à Courtanvaux

L’événement Concert pour deux pianos Vallée-de-Ronsard a été mis à jour le 2026-05-25 par CDT72