Visite commentée d’un jardin de gourmandises, Jardin des Délices, Vallée-de-Ronsard

Visite commentée d’un jardin de gourmandises 6 et 7 juin Jardin des Délices Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

C’est un jardin de village qui associe arbres et arbustes, massifs de vivaces et fleurs, carrés potagers et verger qui offrent les fruits de la gourmandise.

Jardin des Délices 5 rue Racan, Couture-sur-Loir, 41800 Vallée-de-Ronsard, 41800 Vallée-de-Ronsard Vallée-de-Ronsard 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 33 77 67 32 »}]

C’est un jardin de village qui associe arbres et arbustes, massifs de vivaces et fleurs, carrés potagers et verger qui offrent les fruits de la gourmandise.